У Парижі через наближення шторму закрили парки й кладовища

Мерія Парижа через наближення негоди з сильними шквалами вітру закрила для відвідувачів парки столиці і кладовища.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Вранці у понеділок мерія французької столиці закликала громадян без зайвої причини нікуди не їхати, а надворі бути більш обережними та не ходити під деревами.

Північний захід Франції вдень накриє шторм, названий "Іша", який вже спричинив знеструмлення тисяч споживачів і численні скасування рейсів, поїздів та поромів на Британських островах. Для трьох департаментів оголосили помаранчевий рівень попередження.

В окремих місцях на узбережжі океану у Бретані та Нормандії вже зафіксували шквали вітру силою 120-140 км/год (до 38 м/с). У Парижі очікуються пориви до 85 км/год (23 м/с).

У другій половині дня циклон почне зміщуватися північніше, до Скандинавського півострова.

Нагадаємо, через шторм рейс Ryanair з Манчестера до Дубліна не зміг приземлитися в аеропорту призначення і змушений був летіти аж під Париж, щоб перечекати негоду.