В Париже из-за приближающегося шторма закрыли парки и кладбища

Мэрия Парижа из-за приближения непогоды с сильными шквалами ветра закрыла для посетителей парки столицы и кладбища.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Утром в понедельник мэрия французской столицы призвала граждан без лишней причины никуда не ехать, а на улице быть более осторожными и не ходить под деревьями.

Северо-запад Франции днем накроет шторм, названный "Иша", который уже вызвал обесточивание тысяч потребителей и многочисленные отмены рейсов, поездов и паромов на Британских островах. Для трех департаментов объявили оранжевый уровень предупреждения.

В отдельных местах на побережье океана в Бретани и Нормандии уже зафиксировали шквалы ветра силой 120-140 км/ч (до 38 м/с). В Париже ожидаются порывы до 85 км/ч (23 м/с).

Во второй половине дня циклон начнет смещаться севернее, к Скандинавскому полуострову.

Напомним, из-за шторма рейс Ryanair из Манчестера в Дублин не смог приземлиться в аэропорту назначения и вынужден был лететь аж под Париж, чтобы переждать непогоду.