ЗМІ: Рютте приховує негатив про Ізраїль, аби не втратити шанси стати генсеком НАТО

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте нібито намагається приховати негативну інформацію про Ізраїль з огляду на його війну проти терористичного угруповання ХАМАС, аби зберегти шанс стати генеральним секретарем НАТО після відставки.

Про це стало відомо нідерландському мовнику NRC, повідомляє "Європейська правда".

Видання отримало анонімного листа, якого група державних службовців із Міністерства закордонних справ Нідерландів написала до Апеляційного суду в Гаазі. У ньому стверджується, що Міністерство загальних справ, яке очолює Рютте, нібито просить МЗС порадити, "як говорити так, ніби Ізраїль не скоює воєнних злочинів".

На думку авторів листа, голова уряду Нідерландів хоче дотримуватись лінії США щодо Ізраїлю, аби гарантування обрання наступником Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО. Вашингтон публічно критикував Ізраїль за надмірне насильство під час операції в секторі Гази, але й далі декларує його підтримку.

Посадовці МЗС, зокрема ті, що працюють у Північній Африці та на Близькому Сході, в листі попереджають, що в цих регіонах не можуть зрозуміти політичну лінію Нідерландів: країна, з одного боку, просить підтримки у притягненні до відповідальності РФ, а з іншого – відмовляється засуджувати Ізраїль.

За даними NRC, це питання також викликало суперечку в уряді Рютте. Голова нідерландського МЗС Ханке Брейнс Слот у грудні пропонувала підтримати резолюцію ООН, яка закликала до "створення умов для довгострокового припинення воєнних дій" у Газі. Але Рютте наполягав на тому, щоб Нідерланди утрималися, і саме так і сталося, йдеться в матеріалі.

Міністерство закордонних справ Нідерландів сказало NRC, що обурене анонімним листом посадовців свого відомства, який назвало "вкрай зловмисним" і "абсолютно недоречним".

"Міністерство відкидає звинувачення, що містяться в ньому (листі. – Ред.). Автори листа висувають звинувачення і наводять цитати, які Міністерство взагалі не визнає", – йдеться в його коментарі.

За даними ЗМІ, Марк Рютте є впевненим фаворитом на посаду наступного генерального секретаря Північноатлантичного альянсу попри перемогу ультраправої Партії свободи на парламентських виборах.

Детально про це – у статті "ЄвроПравди" Все про "конкурс" в Альянсі та його ймовірного переможця.