СМИ: Рютте скрывает негатив об Израиле, чтобы не потерять шансы стать генсеком НАТО

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте якобы пытается скрыть негативную информацию об Израиле, учитывая его войну против террористической группировки ХАМАС, чтобы сохранить шанс стать генеральным секретарем НАТО после отставки.

Об этом стало известно нидерландскому вещателю NRC, сообщает "Европейская правда".

Издание получило анонимное письмо, которое группа государственных служащих из Министерства иностранных дел Нидерландов написала в Апелляционный суд в Гааге. В нем утверждается, что Министерство общих дел, которое возглавляет Рютте, якобы просит МИД посоветовать, "как говорить так, будто Израиль не совершает военных преступлений".

По мнению авторов письма, глава правительства Нидерландов хочет придерживаться линии США в отношении Израиля, чтобы гарантировать избрание преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО. Вашингтон публично критиковал Израиль за чрезмерное насилие во время операции в секторе Газа, но продолжает декларировать его поддержку.

Чиновники МИД, в частности те, что работают в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в письме предупреждают, что в этих регионах не могут понять политическую линию Нидерландов: страна, с одной стороны, просит поддержки в привлечении к ответственности РФ, а с другой – отказывается осуждать Израиль.

По данным NRC, этот вопрос также вызвал спор в правительстве Рютте. Глава нидерландского МИД Ханке Брейнс Слот в декабре предлагала поддержать резолюцию ООН, которая призвала к "созданию условий для долгосрочного прекращения военных действий" в Газе. Но Рютте настаивал на том, чтобы Нидерланды воздержались, и именно так и произошло, говорится в материале.

Министерство иностранных дел Нидерландов сказало NRC, что возмущено анонимным письмом должностных лиц своего ведомства, которое назвало "крайне злонамеренным" и "абсолютно неуместным".

"Министерство отвергает обвинения, содержащиеся в нем (письме. – Ред.). Авторы письма выдвигают обвинения и приводят цитаты, которые Министерство вообще не признает", – говорится в его комментарии.

По данным СМИ, Марк Рютте является уверенным фаворитом на должность следующего генерального секретаря Североатлантического альянса, несмотря на победу ультраправой Партии свободы на парламентских выборах.

Подробно об этом – в статье "ЕвроПравды" Все о "конкурсе" в Альянсе и его вероятном победителе.