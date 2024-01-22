В Дании суд впервые вынес приговор сирийцу за преступления режима Асада

Окружной суд Гааги 22 января признал бойца сирийского проправительственного ополчения "Бригады Аль-Кудса" виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках и незаконном аресте и приговорил к 12 годам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Согласно приговору, 35-летний подсудимый, которого в суде назвали только как Мустафу А., в 2012 году участвовал в аресте человека в Сирии. Позже он передал мужчину в тюрьму сотрудников разведки сирийских военно-воздушных сил, где его пытали.

Суд также заявил, что Мустафа А. был ведущим членом "Бригад Аль-Кудс" – ополчения преимущественно палестинских беженцев в Сирии, основанного в начале гражданской войны в стране.

Мужчину признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности за соучастие в пытках, бесчеловечном обращении и незаконных арестах, а также за членство в преступной организации.

Это решение стало первым случаем, когда суд в Дании осудил человека за преступления, совершенные во время войны в Сирии со стороны режима президента Башара Асада.

Несколько подобных приговоров ранее было в Германии. К примеру, в январе 2022 года тамошний суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за преступления против человечности.