Боррель про "мирний план" Трампа: Якби така магічна формула була, був би радий

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що в разі перемоги на виборах 2024 року він вирішить війну між Україною та Росією за 24 години.

Про це Боррель сказав на пресконференції 22 січня за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

Порівнявши наміри покласти край російській повномасштабній агресії з "дивом", топ-дипломат ЄС зауважив, що наразі ніхто не спромігся запропонувати "магічної формули, аби розв’язати війну в Україні за 24 години.

"Але я чув, що президент Зеленський запропонував Трампу приїхати до Києва й швидко знайти рішення. Тому що люди, які більш за все хочуть миру й прагнуть завершення війни – це, звісно, українці", – додав він.

"І я, звісно, був би радий, якби Трамп міг запропонувати їм "магічну форуму" для завершення війни за 24 години", – підсумував Боррель.

Колишній президент США раніше не раз говорив, що має "план" із забезпечення миру в Україні протягом 24 годин у разі повернення на найвищу посаду. Після перемоги на праймериз у штаті Айова на початку тижня Трамп знову повторив, що в разі перемоги на виборах "дуже швидко" завершить війну.

У листопаді Володимир Зеленський вже пропонував Трампу приїхати в Україну. Але Трамп відмовився, пославшись на "конфлікт інтересів" із чинною адміністрацією Джо Байдена.