В Болгарії розповіли, коли може запрацювати коаліція з очищення Чорного моря від мін

Спільна протимінна група в Чорному морі, про створення якої було домовлено між Болгарією, Румунією і Туреччиною, може запрацювати в квітні-травні.

Як пише "Європейська правда", про це у Варні заявив начальник штабу оборони Болгарії Еміль Ефтимов, якого цитує БТА.

За його словами, немає ніяких побоювань щодо готовності команд, оскільки три країни вже давно працюють у спільних навчаннях.

Ефтимов нагадав, що для того, щоб група реально запрацювала, Туреччина має ратифікувати угоду.

Міністр оборони Тодор Тагарев додав, що група буде відкрита для участі інших союзників по НАТО.

За його словами, операції будуть проводитись відповідно до Конвенції Монтре про турецькі протоки і тому кораблі країн-членів Альянсу поза чорноморської зони використовуватись не будуть.

Тагарев додав, що командування групою буде здійснюватися на ротаційній основі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що Румунія, Туреччина і Болгарія обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.

11 січня ці три країни підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі.