В Болгарии рассказали, когда может заработать коалиция по очистке Черного моря от мин

Совместная противоминная группа в Черном море, о создании которой была достигнута договоренность между Болгарией, Румынией и Турцией, может заработать в апреле-мае.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Варне заявил начальник штаба обороны Болгарии Эмиль Эфтимов, которого цитирует БТА.

По его словам, нет никаких опасений относительно готовности команд, поскольку три страны уже давно работают в совместных учениях.

Эфтимов напомнил, что для того, чтобы группа реально заработала, Турция должна ратифицировать соглашение.

Министр обороны Тодор Тагарев добавил, что группа будет открыта для участия других союзников по НАТО.

По его словам, операции будут проводиться в соответствии с Конвенцией Монтре о турецких проливах и поэтому корабли стран-членов Альянса вне черноморской зоны использоваться не будут.

Тагарев добавил, что командование группой будет осуществляться на ротационной основе.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

11 января эти три страны подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.