Польща і держави Балтії пропонують ЄС нові санкції проти Росії до другої річниці великої війни

Польща і держави Балтії підготували пропозиції нових санкцій Євросоюзу проти Росії, що включає, серед іншого, відмову від російського скрапленого природного газу та алюмінію.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Пропозиція передбачає заборону на імпорт скрапленого природного газу з Росії та російського алюмінію, а також додаткове посилення запобіжників від обходу санкцій.

Крім того, це посилення санкцій проти авіаційної галузі, розширення переліку підсанкційних компонентів, які можуть використовуватись для виробництва безпілотників та додаткові обмеження у сфері наукової співпраці.

Пропозиції обговорять на перемовинах щодо 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який готують до 24 лютого – другої річниці від початку повномасштабної війни.

Агентство Bloomberg минулого тижня повідомляло, що у Євросоюзі вже почалися перемовини про наступний пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 18 грудня Рада ЄС завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії, що включає заборону на імпорт російських діамантів та низку інших обмежень.