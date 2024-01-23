Польша и государства Балтии подготовили предложения новых санкций Евросоюза против России, что включает среди прочего отказ от российского сжиженного природного газа и алюминия.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Предложение предусматривает запрет на импорт сжиженного природного газа из России и российского алюминия и дополнительное усиление предохранителей от обхода санкций.

Кроме того, это усиление санкций против авиационной отрасли, расширение перечня подсанкционных компонентов, которые могут использоваться для производства беспилотников и дополнительные ограничения в сфере научного сотрудничества.

Предложения обсудят на переговорах по 13-му пакету санкций ЕС против России, который готовят к 24 февраля – второй годовщине с начала полномасштабной войны.

Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщало, что в Евросоюзе уже начались переговоры о следующем пакете санкций против России.

Напомним, 18 декабря Совет ЕС завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России, включающего запрет на импорт российских бриллиантов и ряд других ограничений.