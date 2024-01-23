ВООЗ закликала до термінової вакцинації через сплеск кору у Європі

Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я закликало країни Європи провести термінові кампанії з імунізації, оскільки за перші 10 місяців 2023 року на континенті зафіксували в 30 разів більше випадків кору, ніж роком раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Організація заявила, що зниження рівня вакцинації є причиною відродження вірусу, який викликає лихоманку, кашель, а в рідкісних випадках – пневмонію, запалення мозку і смерть.

Європейський регіон ВООЗ зареєстрував понад 30 тисяч випадків кору в період з січня по жовтень 2023 року, тоді як у 2022 році – всього 941.

За даними ВООЗ, випадки кору почастішали в останні місяці, і очікується, що ця тенденція збережеться, якщо не вжити негайних заходів.

За даними ВООЗ, пандемія коронавірусу завадила проведенню планової імунізації дітей у 2020-2022 роках. За оцінками, понад 1,8 мільйона немовлят не були щеплені від кору в цей період.

У ВООЗ заявили, що випадки захворювання реєструють в країнах, де кір був офіційно оголошений ендемічним захворюванням.

Минулого тижня Агентство охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) оголосило національну надзвичайну ситуацію через сплеск захворюваності на кір по всій країні.

Нагадаємо, торік у Румунії вперше після початку епідемії від кору померла людина.

А у 2018 році захворюваність на кір в Європі досягла 10-річного максимуму, що викликало стурбованість. Тоді кількість випадків захворювання дорослих і дітей досягла понад 41 тисячу, при чому більшість хворих була з України.