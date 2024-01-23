ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за всплеска кори в Европе

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения призвало страны Европы провести срочные кампании по иммунизации, поскольку за первые 10 месяцев 2023 года на континенте зафиксировали в 30 раз больше случаев кори, чем годом ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Организация заявила, что снижение уровня вакцинации является причиной возрождения вируса, который вызывает лихорадку, кашель, а в редких случаях – пневмонию, воспаление мозга и смерть.

Европейский регион ВОЗ зарегистрировал более 30 тысяч случаев кори в период с января по октябрь 2023 года, тогда как в 2022 году – всего 941.

По данным ВОЗ, случаи кори участились в последние месяцы, и ожидается, что эта тенденция сохранится, если не принять немедленных мер.

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса помешала проведению плановой иммунизации детей в 2020-2022 годах. По оценкам, более 1,8 миллиона младенцев не были привиты от кори в этот период.

В ВОЗ заявили, что случаи заболевания регистрируют в странах, где корь была официально объявлена эндемическим заболеванием.

На прошлой неделе Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) объявило национальную чрезвычайную ситуацию из-за всплеска заболеваемости корью по всей стране.

Напомним, в прошлом году в Румынии впервые после начала эпидемии от кори умер человек.

А в 2018 году заболеваемость корью в Европе достигла 10-летнего максимума, что вызвало обеспокоенность. Тогда количество случаев заболевания взрослых и детей достигло более 41 тысячи, при чем большинство заболевших было из Украины.