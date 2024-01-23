Bloomberg опубликовал детали решения ЕС по использованию замороженных активов РФ

Евросоюз продвигается в реализации планов по применению налога на доходы, полученные от замороженных активов российского центробанка, но пока речь не идет о конфискации средств.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, министры иностранных дел ЕС дали согласие на введение налога на доходы от замороженных активов РФ, впрочем группа стран, в частности Германия, дала четко понять, что они против конфискации активов РФ из-за юридических проблем.

Критически к этому варианту использования замороженных российских средств относится и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

"Я немного более неохотно отношусь к этому, потому что считаю, что нам нужны глобальные равные правила игры, и мы также должны быть уверены, что это юридически обосновано и не может повлиять на финансовую стабильность таких системных институтов, как Euroclear", – сказал он.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Сообщалось, что в ЕС должны дать разрешение на это решение в среду, согласно которому сначала средства отложат на отдельный счет, а затем используют их для поддержки Украины.

Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.