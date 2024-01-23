У парламенті Болгарії готують законопроєкт про замороження активів РФ

Болгарські законодавці запропонували законопроєкт про замороження в країні російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinite.

Запропонований депутатами Івайло Мірчевим і Надеждою Йордановою, які представляють коаліцію "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" (WCC-DB) законопроєкт має на меті заморозити російське майно, що належить особам, які потрапили під санкції.

Законопроєкт зокрема передбачає повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія". Розроблені заходи вживаються в межах дотримання Софією міжнародних санкцій.

Івайло Мірчев наголосив на необхідності ухвалення спеціального закону для виконання Болгарією своїх зобов'язань щодо імплементації цих заходів.

Законопроєкт також містить положення про ведення публічного списку підсанкційних осіб на сайті міністерства закордонних справ країни з метою захисту прав третіх осіб.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз просувається в реалізації планів щодо застосування податку на прибутки, отримані від заморожених активів російського центробанку, але поки що не йдеться про конфіскацію коштів.

Напередодні глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що між країнами-членами ЄС існує політична згода щодо використання надходжень від заморожених російських активів.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС на своєму саміті планують ухвалити політичне рішення про чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

За даними преси, напередодні саміту в Євросоюзі цього тижня розпочнеться робота над новим планом розблокування десятків мільярдів доларів, що допоможе збільшити обсяги військової допомоги для України.