В парламенте Болгарии готовят законопроект о замораживании активов РФ

Болгарские законодатели предложили законопроект о замораживании в стране российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinite.

Предложенный депутатами Ивайло Мирчевым и Надеждой Йордановой, которые представляют коалицию "Мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" (WCC-DB) законопроект имеет целью заморозить российское имущество, принадлежащее лицам, попавшим под санкции.

Законопроект в частности предусматривает возвращение санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия". Разработанные меры принимаются в рамках соблюдения Софией международных санкций.

Ивайло Мирчев отметил необходимость принятия специального закона для выполнения Болгарией своих обязательств по имплементации этих мер.

Законопроект также содержит положение о ведении публичного списка подсанкционных лиц на сайте министерства иностранных дел страны с целью защиты прав третьих лиц.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз продвигается в реализации планов по применению налога на доходы, полученные от замороженных активов российского центробанка, но пока речь не идет о конфискации средств.

Накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.

Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.