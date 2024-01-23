В парламенте Болгарии готовят законопроект о замораживании активов РФ
Болгарские законодатели предложили законопроект о замораживании в стране российских активов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinite.
Предложенный депутатами Ивайло Мирчевым и Надеждой Йордановой, которые представляют коалицию "Мы продолжаем изменения – демократическая Болгария" (WCC-DB) законопроект имеет целью заморозить российское имущество, принадлежащее лицам, попавшим под санкции.
Законопроект в частности предусматривает возвращение санитарно-реабилитационного комплекса "Камчия". Разработанные меры принимаются в рамках соблюдения Софией международных санкций.
Ивайло Мирчев отметил необходимость принятия специального закона для выполнения Болгарией своих обязательств по имплементации этих мер.
Законопроект также содержит положение о ведении публичного списка подсанкционных лиц на сайте министерства иностранных дел страны с целью защиты прав третьих лиц.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз продвигается в реализации планов по применению налога на доходы, полученные от замороженных активов российского центробанка, но пока речь не идет о конфискации средств.
Накануне глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что между странами-членами ЕС существует политическое согласие по использованию поступлений от замороженных российских активов.
Напомним, 1 февраля лидеры ЕС на своем саммите планируют принять политическое решение о четырехлетнем пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
По данным прессы, накануне саммита в Евросоюзе на этой неделе начнется работа над новым планом разблокирования десятков миллиардов долларов, что поможет увеличить объемы военной помощи для Украины.