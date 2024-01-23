Церква Греції офіційно виступила проти легалізації одностатевих шлюбів

Священний синод Грецької православної церкви на позачерговому засіданні 23 січня одностайно виступив проти ініційованого урядом країни узаконення одностатевих шлюбів і усиновлення дітей одностатевими парами.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Учасники Синоду православної церкви Греції ухвалили рішення звернутися з відкритим листом до всіх грецьких депутатів, де викладуть заперечення церкви щодо запропонованого закону. Листа також зачитають у церквах по всій країні 4 лютого.

В ухвалі Синоду йдеться, що попри відсутність впливу церкви на законодавчий процес у Греції, це "не позбавляє церкву свободи слова і не звільняє церкву від обов’язку інформувати вірних".

Грецькі церковники вважають, що прихильники законопроєкту виступають за "скасування батьківства і материнства та їх трансформацію в нейтральне батьківство", а також за "зникнення гендерних ролей у сім’ї".

Також, за словами православних єпископів Греції, ініціатива ставить "сексуальний вибір дорослих гомосексуалів" вище інтересів майбутніх дітей.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей. Опитування громадської думки раніше показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА.

За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.