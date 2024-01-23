Церковь Греции официально выступила против легализации однополых браков

Священный синод Греческой православной церкви на внеочередном заседании 23 января единодушно выступил против инициированного правительством страны узаконивания однополых браков и усыновления детей однополыми парами.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Участники Синода православной церкви Греции приняли решение обратиться с открытым письмом ко всем греческим депутатам, где изложат возражения церкви относительно предложенного закона. Письмо также зачитают в церквях по всей стране 4 февраля.

В постановлении Синода говорится, что несмотря на отсутствие влияния церкви на законодательный процесс в Греции, это "не лишает церковь свободы слова и не освобождает церковь от обязанности информировать верующих".

Греческие церковники считают, что сторонники законопроекта выступают за "отмену отцовства и материнства и их трансформацию в нейтральное отцовство", а также за "исчезновение гендерных ролей в семье".

Также, по словам православных епископов Греции, инициатива ставит "сексуальный выбор взрослых гомосексуалов" выше интересов будущих детей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей. Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА.

При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.