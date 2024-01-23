Парламент Турции начал рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО

Парламент Турции во вторник начал рассмотрение заявки Швеции относительно ее членства в НАТО после более чем года задержек, которые ухудшили отношения Анкары с западными союзниками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Ожидается, что депутаты подавляющим большинством голосов поддержат заявку Швеции после того, как она получила публичную поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Голосование за ратификацию шведского протокола о вступлении ожидается позже во вторник.

Ратификация Турцией сделает Венгрию последней страной, которая удерживает процесс вступления Швеции в Альянс. Венгрия упорно уверяла, что не будет страной, которая одобрит вступление Швеции последней, однако теперь, похоже, ее обещание окажется пустым.

Турция заставила Финляндию и Швецию разделить свои заявки на вступление в Альянс после того, как после нескольких раундов переговоров не смогла решить свой спор со Швецией.

Венгрия последовала примеру Турции на протяжении всего процесса вступления двух стран в НАТО.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку.

Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что пока для таких переговоров нет причин.