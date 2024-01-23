Президент ФРН відвідав В'єтнам в межах стратегії зменшення економічної залежності від Китаю

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув із визітом до В'єтнама на тлі намагання Німеччини просувати свою стратегію зменшення економічної залежності від Китаю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Разом із ним до столиці Ханою прибули міністр праці Губертус Гайль та делегація керівників провідних німецьких промислових фірм, оскільки Берлін прагне диверсифікувати свою економічну діяльність подалі від Китаю.

Зазначають, що Німеччина та В'єтнам прагнуть укласти угоду про полегшення пересування кваліфікованих робітників. Штайнмаєра з військовими почестями зустрів його колега Во Ван Тхионг.

Після екскурсії столицею обидва лідери провели переговори та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо сприяння переміщенню кваліфікованих робітників з В'єтнаму до Німеччини.

За словами Гайля, ця угода усуне бюрократичні перепони та забезпечить "справедливе ставлення до людей, які приїжджають до Німеччини".

"У нас в Німеччині є велика потреба у кваліфікованих працівниках. І ми раді, що В'єтнам готовий співпрацювати з Німеччиною в цьому напрямку", – сказав Штайнмаєр після переговорів з Во Ван Тхионгом.

Раніше повідомляли, що гостра нестача кваліфікованих кадрів загрожує стабільності життєво важливих галузей промисловості в Німеччині.

Як повідомлялось, федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль вважає, що роботодавцям слід брати на роботу українських біженців, які ще не встигли опанувати німецьку мову на належному рівні, але мають її базові знання.

Перед цим міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що німецькі імміграційні органи можуть бути занадто вороже налаштовані до іноземців, що ускладнює вирішення проблеми дефіциту робочої сили.