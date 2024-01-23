Президент ФРГ посетил Вьетнам в рамках стратегии уменьшения экономической зависимости от Китая

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом во Вьетнам на фоне попытки Германии продвигать свою стратегию уменьшения экономической зависимости от Китая.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Вместе с ним в столицу Ханой прибыли министр труда Губертус Гайль и делегация руководителей ведущих немецких промышленных фирм, поскольку Берлин стремится диверсифицировать свою экономическую деятельность подальше от Китая.

Отмечается, что Германия и Вьетнам стремятся заключить соглашение об облегчении передвижения квалифицированных рабочих. Штайнмайера с воинскими почестями встретил его коллега Во Ван Тхионг.

После экскурсии по столице оба лидера провели переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании по содействию перемещению квалифицированных рабочих из Вьетнама в Германию.

По словам Гайля, это соглашение устранит бюрократические преграды и обеспечит "справедливое отношение к людям, которые приезжают в Германию".

"У нас в Германии есть большая потребность в квалифицированных работниках. И мы рады, что Вьетнам готов сотрудничать с Германией в этом направлении", – сказал Штайнмайер после переговоров с Во Ван Тхионгом.

Ранее сообщалось, что острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.

Как сообщалось, федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Перед этим министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что немецкие иммиграционные органы могут быть слишком враждебно настроены к иностранцам, что затрудняет решение проблемы дефицита рабочей силы.