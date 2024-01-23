У Білорусі образились, що не отримали запрошення на найбільші навчання НАТО

Голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко поскаржився, що Мінськ не отримав ані попередження про найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО, ані запрошення на них.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У серії дописів у Twitter (X) 23 січня Ревенко розкритикував "окремі держави" через невиконання так званого Віденського документа ОБСЄ, який передбачає інформування держави-члени про масштабну військову діяльність.

"Країни НАТО планують залучити 90 тис. військовослужбовців на "найбільше за десятиліття" навчання, але ні повідомлення, ні запрошення Білорусь не отримувала", – нарікає білоруський функціонер.

Згадавши Польщу, яка не попередила білоруський режим про свої майбутні навчання наприкінці лютого, Ревенко констатує, що "такий підхід не має нічого спільного з декларованим прагненням зберегти чинну архітектуру безпеки в Європі".

Посадовець Міноборони Білорусі не згадав, що сусідня Росія неодноразово сама порушувала зобов’язання за Віденським документом

У 2021 році РФ проігнорувала запит від України щодо роз’яснень військової діяльності біля її кордонів, наполягаючи на тому, що "не зобов'язана" це робити, а у 2023-му – відмовилась розкривати дані про збройні сили іншим членам ОБСЄ.

Північноатлантичний альянс у лютому організує масштабні військові маневри "Непохитний захисник" (Steadfast Defender), найбільші від кінця Холодної війни. Західний оборонний альянс хоче мобілізувати для цього близько 90 тисяч солдатів.

Зокрема, будуть відпрацьовуватися питання оповіщення і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.