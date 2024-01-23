В Беларуси обиделись, что не получили приглашение на крупнейшие учения НАТО

Глава департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко пожаловался, что Минск не получил ни предупреждения о крупнейших со времен Холодной войны учениях НАТО, ни приглашения на них.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В серии сообщений в Twitter (X) 23 января Ревенко раскритиковал "отдельные государства" из-за невыполнения так называемого Венского документа ОБСЕ, который предусматривает информирование государства-члены о масштабной военной деятельности.

"Страны НАТО планируют привлечь 90 тыс. военнослужащих на "крупнейшие за десятилетие" учения, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала", – сетует белорусский функционер.

Вспомнив Польшу, которая не предупредила белорусский режим о своих предстоящих учениях в конце февраля, Ревенко констатирует, что "такой подход не имеет ничего общего с декларируемым стремлением сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе".

Чиновник Минобороны Беларуси не упомянул, что соседняя Россия неоднократно сама нарушала обязательства по Венскому документу

В 2021 году РФ проигнорировала запрос от Украины относительно разъяснений военной деятельности у ее границ, настаивая на том, что "не обязана" это делать, а в 2023-м – отказалась раскрывать данные о вооруженных силах другим членам ОБСЕ.

Североатлантический альянс в феврале организует масштабные военные маневры "Непоколебимый защитник" (Steadfast Defender), крупнейшие с конца Холодной войны. Западный оборонный альянс хочет мобилизовать для этого около 90 тысяч солдат.

В частности, будут отрабатываться вопросы оповещения и развертывания национальных и многонациональных сухопутных сил.