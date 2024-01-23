Столтенберг після схвалення вступу Швеції в НАТО в Туреччині очікує на кроки Угорщини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав голосування Великих національних зборів Туреччини за ратифікацію членства Швеції в Північноатлантичному Альянсі.

Його коментар цитує телекомпанія SVT, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що тепер очікує, що Угорщина завершить національну процедуру ратифікації якнайшвидше".

"Усі країни НАТО у Вільнюсі погодились запросити Швецію до нашого альянсу, і Швеція виконала свої зобов'язання. Членство Швеції робить НАТО сильнішою, а нас усіх – безпечнішими", – додав він.

Як повідомлялось, парламент Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалив ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Тепер для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Це формальний крок, але невідомо, коли саме він відбудеться.

Досі, окрім Туреччини, вступ Швеції в НАТО не схвалила Угорщина, яка обіцяла, що буде "не останньою" в цьому процесі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.