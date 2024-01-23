Столтенберг после одобрения вступления Швеции в НАТО в Турции ожидает шагов Венгрии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом Альянсе.

Его комментарий цитирует телекомпания SVT, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что теперь ожидает, что Венгрия завершит национальную процедуру ратификации как можно быстрее".

"Все страны НАТО в Вильнюсе согласились пригласить Швецию в наш альянс, и Швеция выполнила свои обязательства. Членство Швеции делает НАТО сильнее, а нас всех – безопаснее", – добавил он.

Как сообщалось, парламент Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрил ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс.

Теперь для окончательной ратификации протокола о вступлении Швеции в Альянс свою подпись под решением парламента должен поставить президент Реджеп Тайип Эрдоган. Это формальный шаг, но неизвестно, когда именно он состоится.

До сих пор, кроме Турции, вступление Швеции в НАТО не одобрила Венгрия, которая обещала, что будет "не последней" в этом процессе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что пока для таких переговоров нет причин.