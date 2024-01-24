В Швеции расследуют предполагаемый поджог в жилом доме, 16 человек в больнице

В шведском городе Енчепинг 16 человек, среди которых дети, оказались в больнице в результате пожара в многоквартирном доме, полиция подозревает поджог.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Около 19:30 во вторник полиция получила извещение о якобы воре, и сразу после того – о пожаре в доме в центральной части города.

Масштабного распространения огня удалось не допустить, но части жителей дома пришлось провести ночь не дома.

После пожара госпитализировали 16 человек, среди них пятеро детей. Угрозы для их жизни нет.

Полиция подозревает поджог, одного человека задержали.

Напомним, в течение прошлого года в Швеции произошла серия взрывов в жилых домах, которые связывают с борьбой конкурирующих бандитских группировок.

В октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон собирал заседание Совета нацбезопасности для обсуждения, как реагировать на все большие проблемы в стране из-за деятельности организованных преступных групп.