Глава МЗС Чехії нагадав про обіцянку Угорщини "не останньою" погодити вступ Швеції в НАТО

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський привітав голосування парламенту Туреччини за вступ Швеції у НАТО і нагадав про обіцянку Будапешта, що Угорщина не виявиться останньою у цьому процесі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський від імені Чехії привітав довгоочікуване голосування у турецькому парламенті, яким ратифікували протокол про вступ Швеції у НАТО. Він висловив сподівання, що після цього ключового кроку процес ратифікації швидко завершиться.

"Ми розраховуємо на неодноразову і публічно озвучену обіцянку Угорщини не бути останньою країною, яка ратифікує вступ Швеції. У ці складні часи дуже важливо демонструвати єдність нашого альянсу", – підкреслив Ян Ліпавський.

We count on the repeatedly and publicly voiced promise by Hungary not to be the last one to ratify Sweden’s accession. Showing unity of our Alliance is crucial in these difficult times.