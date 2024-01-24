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Глава МЗС Чехії нагадав про обіцянку Угорщини "не останньою" погодити вступ Швеції в НАТО

Середа, 24 січня 2024, 11:59

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський привітав голосування парламенту Туреччини за вступ Швеції у НАТО і нагадав про обіцянку Будапешта, що Угорщина не виявиться останньою у цьому процесі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський від імені Чехії привітав довгоочікуване голосування у турецькому парламенті, яким ратифікували протокол про вступ Швеції у НАТО. Він висловив сподівання, що після цього ключового кроку процес ратифікації швидко завершиться. 

"Ми розраховуємо на неодноразову і публічно озвучену обіцянку Угорщини не бути останньою країною, яка ратифікує вступ Швеції. У ці складні часи дуже важливо демонструвати єдність нашого альянсу", – підкреслив Ян Ліпавський. 

Як відомо, Великі національні збори Туреччини ввечері 23 січня після кількагодинних дебатів схвалили ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав голосування та зазначив, що тепер очікує на кроки Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще до голосування у турецькому парламенті запросив свого шведського колегу до Будапешта, щоб обговорити заявку. Але міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом, коментуючи запрошення Орбана, сказав, що наразі для таких переговорів немає причин.

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