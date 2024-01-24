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Глава МИД Чехии напомнил об обещании Венгрии "не последней" согласовать вступление Швеции в НАТО

Среда, 24 января 2024, 11:59

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал голосование парламента Турции за вступление Швеции в НАТО и напомнил об обещании Будапешта, что Венгрия не окажется последней в этом процессе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Липавский от имени Чехии поздравил долгожданное голосование в турецком парламенте, которым ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО. Он выразил надежду, что после этого ключевого шага процесс ратификации быстро завершится.

"Мы рассчитываем на неоднократное и публично озвученное обещание Венгрии не быть последней страной, которая ратифицирует вступление Швеции. В эти сложные времена очень важно демонстрировать единство нашего альянса", – подчеркнул Ян Липавский.

Как известно, Великое национальное собрание Турции вечером 23 января после многочасовых дебатов одобрило ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал голосование и отметил, что теперь ожидает шагов Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник пригласил своего шведского коллегу в Будапешт, чтобы обсудить заявку. Но министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, комментируя приглашение Орбана, сказал, что пока для таких переговоров нет причин.

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Чехия Швеция Венгрия Расширение НАТО