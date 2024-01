Глава МИД Чехии напомнил об обещании Венгрии "не последней" согласовать вступление Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский приветствовал голосование парламента Турции за вступление Швеции в НАТО и напомнил об обещании Будапешта, что Венгрия не окажется последней в этом процессе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Липавский от имени Чехии поздравил долгожданное голосование в турецком парламенте, которым ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО. Он выразил надежду, что после этого ключевого шага процесс ратификации быстро завершится.

"Мы рассчитываем на неоднократное и публично озвученное обещание Венгрии не быть последней страной, которая ратифицирует вступление Швеции. В эти сложные времена очень важно демонстрировать единство нашего альянса", – подчеркнул Ян Липавский.

We count on the repeatedly and publicly voiced promise by Hungary not to be the last one to ratify Sweden’s accession. Showing unity of our Alliance is crucial in these difficult times.