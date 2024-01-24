Шмыгаль уверен, что встреча с Фицо откроет новую страницу в отношениях Украины и Словакии

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и Словакии хотят сформировать политику "нового прагматизма".

Об этом говорится в сообщении Шмыгаля в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Несмотря на некоторые разногласия во взглядах, мы намерены развивать политику "нового прагматизма" со словацким правительством, которая пойдет на пользу обоим государствам", – написал украинский премьер.

Он убежден, что его сегодняшняя встреча с Робертом Фицо "откроет новую страницу" в отношениях между Украиной и Словакией.

Ранее в Ужгороде началась встреча Шмыгаля и Фицо. Глава украинского правительства отметил, что на повестке дня – двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.

Перед своим визитом в Украину Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.

А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".

В результате российских ударов в столице, среди прочего, повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них в реанимации.