Невідомі повідомили про бомбу на мосту між Литвою і Калінінградською областю

Литовська поліція отримала неправдиве повідомлення про бомбу на мосту на кордоні між Литвою і російським ексклавом Калінінградом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Повідомлення надійшло у вівторок ввечері.

Співробітники литовського антитерористичного підрозділу АRAS і російські офіцери оглянули міст і підходи до нього та не знайшли вибухівки, повідомили в департаменті поліції.

Головний комісаріат поліції Тауразького району отримав повідомлення про мінування о 23:44.

У ньому йшлося про те, що на мосту через річку Нямунас між містами Панемуне і Совєтськ закладено бомбу.

Нагадаємо, напередодні Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі та вручило йому дипломатичну ноту, в якій висловило рішучий протест через порушення кордону трьома білоруськими озброєними прикордонниками.

У листопаді Державна служба прикордонної охорони Литви повідомила, що протягом наступних двох років підготує додаткових офіцерів для несення служби на ділянці кордону з Білоруссю.