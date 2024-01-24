Неизвестные сообщили о бомбе на мосту между Литвой и Калининградской областью

Литовская полиция получила ложное сообщение о бомбе на мосту на границе между Литвой и российским эксклавом Калининградом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Сообщение поступило во вторник вечером.

Сотрудники литовского антитеррористического подразделения ARAS и российские офицеры осмотрели мост и подходы к нему и не нашли взрывчатки, сообщили в департаменте полиции.

Главный комиссариат полиции Тауражского района получил сообщение о минировании в 23:44.

В нем говорилось о том, что на мосту через реку Неман между городами Панемуне и Советск заложена бомба.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест из-за нарушения границы тремя белорусскими вооруженными пограничниками.

В ноябре Государственная служба пограничной охраны Литвы сообщила, что в течение следующих двух лет подготовит дополнительных офицеров для несения службы на участке границы с Беларусью.