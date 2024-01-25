ЗМІ: США пропонують розпочати переговори про виведення військ з Іраку

Сполучені Штати та Ірак мають намір розпочати переговори про виведення контингенту міжнародної коаліції з близькосхідної країни і її заміні в межах двосторонніх відносин.

Про це агентству Reuters розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

За даними співрозмовників агентства, США передали це повідомлення в листі, який американський посол в Іраку Аліна Романовські передала міністру закордонних справ Фуаду Хусейну в середу.

Міністерство закордонних справ Іраку заявило, що отримало "важливий" лист, і прем'єр-міністр уважно вивчить його. Подробиць відомство не надало.

Як зазначає агентство, очікується, що переговори триватимуть кілька місяців, якщо не довше, а їхній результат буде неясним, тож в найближчому майбутньому виведення американських військ не відбудеться.

В Іраку перебувають 2 500 американських військових, які консультують і допомагають місцевим силам запобігти відродженню Ісламської держави, яка у 2014 році захопила значну частину Іраку і Сирії, але потім зазнала поразки.

Також в Іраку перебувають сотні військовослужбовців з інших, переважно європейських країн, в складі коаліції на чолі США.

Присутність цієї місії в Іраку зазнає дедалі більшого тиску. Американські війська в Іраку і Сирії зазнали близько 150 нападів з боку пов'язаних з Іраном бойовиків. У відповідь сили США завдали низки ударів.

Ескалація насильства призвела до того, що прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані закликав до швидкого виведення коаліційних сил на чолі з США шляхом переговорів.

США не бажали розпочинати такі переговори, оскільки побоювалися, що цей крок буде виглядати як вимушений, що заохотить суперників країни в регіоні, зокрема Іран.

Однак розрахунки змінились на тлі усвідомлення того, що атаки, швидше за все, не припиняться і що поточна ситуація веде до постійної ескалації, зазначили джерела.

Напередодні стало відомо, що сили США завдали ударів по трьох об’єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Перед цим внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.