СМИ: США предлагают начать переговоры о выводе войск из Ирака

Соединенные Штаты и Ирак намерены начать переговоры о выводе контингента международной коалиции из ближневосточной страны и ее замене в рамках двусторонних отношений.

Об этом агентству Reuters рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников агентства, США передали это сообщение в письме, которое американский посол в Ираке Алина Романовски передала министру иностранных дел Фуаду Хусейну в среду.

Министерство иностранных дел Ирака заявило, что получило "важное" письмо, и премьер-министр внимательно изучит его. Подробностей ведомство не предоставило.

Как отмечает агентство, ожидается, что переговоры продлятся несколько месяцев, если не дольше, а их результат будет неясным, поэтому в ближайшем будущем вывода американских войск не произойдет.

В Ираке находятся 2 500 американских военных, которые консультируют и помогают местным силам предотвратить возрождение Исламского государства, которое в 2014 году захватило значительную часть Ирака и Сирии, но затем потерпело поражение.

Также в Ираке находятся сотни военнослужащих из других, преимущественно европейских стран, в составе коалиции во главе с США.

Присутствие этой миссии в Ираке испытывает все большее давление.

Американские войска в Ираке и Сирии подверглись около 150 нападениям со стороны связанных с Ираном боевиков. В ответ силы США нанесли ряд ударов.

Эскалация насилия привела к тому, что премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани призвал к быстрому выводу коалиционных сил во главе с США путем переговоров.

США не желали начинать такие переговоры, поскольку опасались, что этот шаг будет выглядеть как вынужденный, что поощрит соперников страны в регионе, в частности Иран.

Однако расчеты изменились на фоне осознания того, что атаки, скорее всего, не прекратятся и что текущая ситуация ведет к постоянной эскалации, отметили источники.

Накануне стало известно, что силы США нанесли удары по трем объектам в Ираке, которые используются поддерживаемой Ираном террористической группировкой "Катаиб Хезболла" и связанными с ней группировками.

На прошлых выходных в результате мощного ракетного удара по американской авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке были ранены несколько военнослужащих США.

В США заявили, что авиабазу Айн-аль-Асад массированно атаковали ракетами поддерживаемые Ираном боевики.