В "АдН" підтримують контакт з ексколегою, яка під арештом у справі щодо підготовки перевороту

Троє депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" підтримують контакти з ексдепутаткою Брігіт Мальсак-Вінкеманн, яка перебуває під арештом через звинувачення у причетності до підготовки держперевороту крайніми правими силами.

Як пише "Європейська правда", інформацію про це опублікували Stern та RTL, переказ матеріалів наводить Spiegel.

Троє чинних депутатів Бундестагу від "АдН" отримали постійні дозвіли на зустрічі з Мальсак-Вінкеманн, яка перебуває під вартою.

На запит dpa речник фракції "АдН" у Бундестазі підтвердив, що такі контакти справді є і керівництву відомо про них, але вони "особистого характеру та не пов’язані з діяльністю фракції".

За інформацією журналістів, депутати, які отримали дозволи бачитись із Мальсак-Вінкеманн – це Юрген Поль, Гереон Больманн та Штеффен Котре.

Останній нібито має дозвіл на регулярні візити до заарештованої з червня 2023 року, Поль – з серпня, а Больманн – ще з лютого.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Федеральна прокуратура Німеччини скерувала до судів обвинувальні акти стосовно 27 фігурантів справи щодо підготовки держперевороту ультраправим угрупованням "рейхсбюргерів".

Серед ключових фігурантів – Генріх XIII князь Ройс, колишній елітний солдат Рюдігер фон Пескаторе, колишня депутатка Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" і суддя Біргіт Мальсак-Вінкеманн, а також експоліцейський Міхаель Фріч, які, як вважається, є ядром "рейхсбюргерів".

"Рейхсбюргери" ("Громадяни Рейху"), – це угруповання, яке не визнає існування Федеративної Республіки Німеччина та її демократичних структур. Федеральне відомство із захисту конституції ФРН нарахувало близько 23 тисяч прихильників цієї течії, з яких близько 5% є правими екстремістами.

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