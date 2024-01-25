В "АдГ" поддерживают контакт с экс-коллегой, арестованной по делу о подготовке переворота

Трое депутатов правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") поддерживают контакты с экс-депутатом Бригит Мальсак-Винкеманн, которая находится под арестом по обвинению в причастности к подготовке госпереворота крайне правыми силами.

Как пишет "Европейская правда", информацию об этом опубликовали Stern и RTL, краткое изложение материалов приводит Spiegel.

Трое действующих депутатов Бундестага от "АдГ" получили постоянные разрешения на встречи с Мальсак-Винкеманн, которая находится под стражей.

На запрос dpa представитель фракции "АдГ" в Бундестаге подтвердил, что такие контакты действительно есть и руководству о них известно, но они "личного характера и не связаны с деятельностью фракции".

По информации журналистов, депутаты, которые получили разрешения видеться с Мальсак-Винкеманн – это Юрген Поль, Гереон Больманн и Штеффен Котре.

Последний якобы имеет разрешение на регулярные визиты к арестованной с июня 2023 года, Поль – с августа, а Больманн – еще с февраля.

Напомним, в декабре 2023 года Федеральная прокуратура Германии направила в суды обвинительные акты в отношении 27 фигурантов дела о подготовке госпереворота ультраправой группировкой "рейхсбюргеров".

Среди ключевых фигурантов – Генрих XIII князь Ройс, бывший элитный солдат Рюдигер фон Пескаторе, бывший депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и судья Биргит Мальсак-Винкеманн, а также экс-полицейский Михаэль Фрич, которые, как считается, являются ядром "рейхсбюргеров".

"Рейхсбюргеры" ("Граждане Рейха") – это группировка, которая не признает существование Федеративной Республики Германия и ее демократических структур. Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ насчитало около 23 тысяч сторонников этого течения, из которых около 5% являются правыми экстремистами.

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