У Бельгії після нападу ХАМАС на Ізраїль різко побільшало випадків антисемітизму

У Бельгії після нападу ХАМАС на Ізраїль різко зросла кількість антисемітських актів, свідчать останні дані незалежного громадського органу, який бореться з дискримінацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Організація Unia заявила, що в період з 7 жовтня по 7 грудня минулого року отримала 91 повідомлення, пов'язане з конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС.

Для порівняння, за весь 2022 рік таких повідомлень було 57. Більшість повідомлень стосувалися висловлювань або дій, які вважаються антисемітськими, включаючи заперечення Голокосту.

У 66 випадках було висловлене чітке посилання на єврейське походження особи чи осіб, проти яких були спрямовані нападки.

Більшість випадків були пов'язані з повідомленнями, які розпалюють ненависть, більше половини з них – в інтернеті. Але були також коментарі, зроблені в громадських місцях.

У своєму звіті Unia наводить випадки побиття, графіті і осквернення десятків могил на єврейській частині кладовища поблизу міста Шарлеруа.

Для порівняння, за даними Unia, у 2022 році організація отримувала від чотирьох до п'яти повідомлень на місяць, пов'язаних з антисемітизмом.

"Таким чином, ми можемо говорити про явне збільшення кількості повідомлень антисемітського характеру з 7 жовтня 2023 року", – йдеться у звіті Unia.

У період з 7 жовтня по 7 грудня Unia також отримала вісім повідомлень про дискримінацію або мову ворожнечі, пов'язану з палестинським походженням, арабським походженням або мусульманським віросповіданням людей, які стали об'єктами нападків.

Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.

Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.