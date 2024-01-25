У Бельгії після нападу ХАМАС на Ізраїль різко побільшало випадків антисемітизму
У Бельгії після нападу ХАМАС на Ізраїль різко зросла кількість антисемітських актів, свідчать останні дані незалежного громадського органу, який бореться з дискримінацією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Організація Unia заявила, що в період з 7 жовтня по 7 грудня минулого року отримала 91 повідомлення, пов'язане з конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС.
Для порівняння, за весь 2022 рік таких повідомлень було 57. Більшість повідомлень стосувалися висловлювань або дій, які вважаються антисемітськими, включаючи заперечення Голокосту.
У 66 випадках було висловлене чітке посилання на єврейське походження особи чи осіб, проти яких були спрямовані нападки.
Більшість випадків були пов'язані з повідомленнями, які розпалюють ненависть, більше половини з них – в інтернеті. Але були також коментарі, зроблені в громадських місцях.
У своєму звіті Unia наводить випадки побиття, графіті і осквернення десятків могил на єврейській частині кладовища поблизу міста Шарлеруа.
Для порівняння, за даними Unia, у 2022 році організація отримувала від чотирьох до п'яти повідомлень на місяць, пов'язаних з антисемітизмом.
"Таким чином, ми можемо говорити про явне збільшення кількості повідомлень антисемітського характеру з 7 жовтня 2023 року", – йдеться у звіті Unia.
У період з 7 жовтня по 7 грудня Unia також отримала вісім повідомлень про дискримінацію або мову ворожнечі, пов'язану з палестинським походженням, арабським походженням або мусульманським віросповіданням людей, які стали об'єктами нападків.
Нагадаємо, у листопаді суд Страсбурга визнав 62-річного чоловіка винним у розпалюванні расової ненависті за антисемітське графіті й ухвалив засудити його до півтора року ув’язнення.
Перед цим стало відомо, що десять єврейських надгробків були пошкоджені на німецькому військовому кладовищі часів Першої світової війни в муніципалтеті Мулен-су-Тувен, що у французькому регіоні Уаза.