В Бельгии после нападения ХАМАС на Израиль резко возросло число случаев антисемитизма

В Бельгии после нападения ХАМАС на Израиль резко увеличилось количество антисемитских актов, о чем свидетельствуют последние данные независимого общественного органа, который борется с дискриминацией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Организация Unia заявила, что в период с 7 октября по 7 декабря прошлого года получила 91 сообщение, связанное с конфликтом между Израилем и ХАМАС.

Для сравнения, за весь 2022 год таких сообщений было 57. Большинство сообщений касались высказываний или действий, которые считаются антисемитскими, включая отрицание Холокоста.

В 66 случаях была высказана четкая ссылка на еврейское происхождение лица или лиц, против которых были направлены нападки.

Большинство случаев были связаны с сообщениями, разжигающими ненависть, более половины из них – в интернете. Но были также комментарии, сделанные в общественных местах.

В своем отчете Unia приводит случаи избиения, граффити и осквернения десятков могил на еврейской части кладбища вблизи города Шарлеруа.

Для сравнения, по данным Unia, в 2022 году организация получала от четырех до пяти сообщений в месяц, связанных с антисемитизмом.

"Таким образом, мы можем говорить о явном увеличении количества сообщений антисемитского характера с 7 октября 2023 года", – говорится в отчете Unia.

В период с 7 октября по 7 декабря Unia также получила восемь сообщений о дискриминации или языке вражды, связанной с палестинским происхождением, арабским происхождением или мусульманским вероисповеданием людей, которые стали объектами нападений.

Напомним, в ноябре суд Страсбурга признал 62-летнего мужчину виновным в разжигании расовой ненависти за антисемитское граффити и постановил приговорить его к полутора годам заключения.

Перед этим стало известно, что десять еврейских надгробий были повреждены на немецком военном кладбище времен Первой мировой войны в муниципалитете Мулен-су-Тувен, что во французском регионе Уаза.