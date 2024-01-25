Україна на третьому місці за кількістю справ у ЄСПЛ

Майже дві третини справ, що перебувають на розгляді Європейського суду з прав людини, стосується трьох держав, включно з Україною.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга, розповіла президентка Суду Шіофра ОʼЛірі.

За минулий рік Суду вдалося суттєво зменшити кількість справ на розгляді – з понад 74,5 тисяч справ у реєстрі лишилося майже 68,5 тисяч.

Водночас одна країна – Туреччина – лишається безумовним антилідером з "постачання справ" до ЄСПЛ, і кількість скарг на неї стрімко зростає. Так, проти Туреччини подано 23 400 заяв, тобто понад 34% усіх заяв у реєстрі ЄСПЛ. Найчастіше до уряду Туреччини позиваються у Страсбурзі через переслідування гюленістів після спроби перевороту у 2016 році. "96% цих справ стосується ситуації, що виникла після перевороту", – заявила О’Лірі.

Ще 31% справ поділили скарги, подані проти Росії та проти України.

Попри те, що у 2022 році РФ виключили з Ради Європи, Москва лишається відповідальною за справами, що стосуються порушень вчинений у період її членства. Через це надходять і нові скарги проти Росії. Зараз РФ на другому місці за кількістю справ у Реєстрі – 12 450 (18.2%).

України стосуються 8750 справ у реєстрі (12,8% від загального числа). Голова Суду наголосила, що повномасштабне вторгнення не змінило загальну картину справ проти України. Вона виділила звинувачення за статтею 2 про право на життя, статтею 3 про умови тримання під вартою, статтею 5 про позбавлення волі тощо.

"В останні роки надійшло також чимало скарг на упередженість української судової системи", – розповіла вона.

Як розповідала "Європейська правда", нещодавно у ЄСПЛ відбулися слухання у справі України проти РФ щодо Криму. При цьому в Раді Європи сподіваються змусити Росію виконувати рішення ЄСПЛ.

Детально читайте в інтерв’ю Маргарити Сокоренко, відповідальної в уряді за питання ЄСПЛ: "Росія розпадеться – не 'якщо', а 'коли'. Та механізм компенсацій за агресію з'явиться ще до того".