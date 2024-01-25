Украина на третьем месте по количеству дел в ЕСПЧ

Почти две трети дел, находящихся на рассмотрении Европейского суда по правам человека, касается трех государств, включая Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга, рассказала президент Суда Шиофра ОʼЛири.

За прошлый год Суду удалось существенно уменьшить количество дел на рассмотрении – из более 74,5 тысяч дел в реестре осталось почти 68,5 тысяч.

В то же время одна страна – Турция – остается безусловным антилидером по "поставкам дел" в ЕСПЧ, и количество жалоб на нее стремительно растет. Так, против Турции подано 23 400 заявлений, то есть более 34% всех заявлений в реестре ЕСПЧ. Чаще всего на правительство Турции жалуются в Страсбург из-за преследования гюленистов после попытки переворота в 2016 году. "96% этих дел касается ситуации, возникшей после переворота", – заявила О'Лири.

Еще 31% дел – жалобы, поданные против России и против Украины.

Несмотря на то, что в 2022 году РФ исключили из Совета Европы, Москва остается ответственной по делам, касающимся нарушений совершенных в период ее членства. Поэтому поступают и новые жалобы против России. Сейчас РФ на втором месте по количеству дел в Реестре – 12 450 (18.2%).

Украины касаются 8750 дел в реестре (12,8% от общего числа). Председатель Суда подчеркнула, что полномасштабное вторжение не изменило общую картину дел против Украины. Она выделила обвинения по статье 2 о праве на жизнь, статье 3 об условиях содержания под стражей, статье 5 о лишении свободы и тому подобное.

"В последние годы поступило также немало жалоб на предвзятость украинской судебной системы", – рассказала она.

Как рассказывала "Европейская правда", недавно в ЕСПЧ состоялись слушания по делу Украины против РФ по Крыму. При этом в Совете Европы надеются заставить Россию выполнять решение ЕСПЧ.

Подробно читайте в интервью Маргариты Сокоренко, ответственной в правительстве за вопросы ЕСПЧ: "Россия распадется – не 'если', а 'когда'. И механизм компенсаций за агрессию появится еще до того".