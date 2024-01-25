ЄС та Литва виділили 15,5 млн євро на бомбосховища для шкіл в Україні

Європейська комісія виділяє 15 мільйонів євро на будівництво нових бомбосховищ для шкіл у прифронтових областях України, а Литва надає додаткових пів мільйона євро і бере відповідальність за реалізацію проєкту.

Таку угоду підписали між представництвом Єврокомісії в Україні та литовським Центральним агентством управління проєктами CPVA, повідомило представництво ЄС.

Через цілеспрямоване знищення Росією шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів, кожна сьома школа в Україні пошкоджена або зруйнована.

В країні зростає покоління дітей, які взагалі не відвідують школу. Близько 1,6 мільйона школярів і 200 тисяч дошкільнят не відвідують навчальні заклади, а близько 900 тисяч дітей заявляють про бажання навчатися дистанційно.

Ініціатива з будівництва бомбосховищ є ще одним прикладом підтримки Європейським Союзом освітнього сектору України. Вона також є продовженням зусиль Литви та CPVA заради відновлення України.

Щонайменше п’ять укриттів планують побудувати у прифронтових областях.

"Жорстокі напади Росії на цивільне населення – це спроба зламати волю українців до опору. Але Україна неодноразово доводила, що їй не вистачає не волі до опору, а зброї. Західні партнери повинні розуміти важливість військової допомоги та фінансування цивільного захисту для України", – прокоментував Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви.

Нагадаємо, Ландсбергіс прибув до України у четвер, 25 січня, для зустрічі з українськими посадовцями.

Раніше Ландсбергіс заявляв, що Україна зараз стримує російську агресію на своїй території, але у разі її поразки країни ЄС повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію.