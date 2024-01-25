ЕС и Литва выделили 15,5 млн евро на бомбоубежища для школ в Украине

Европейская комиссия выделяет 15 миллионов евро на строительство новых бомбоубежищ для школ в прифронтовых областях Украины, а Литва предоставляет дополнительные полмиллиона евро и берет ответственность за реализацию проекта.

Такое соглашение подписали между представительством Еврокомиссии в Украине и литовским Центральным агентством управления проектами CPVA, сообщило представительство ЕС.

Из-за целенаправленного уничтожения Россией школ, детских садов и других образовательных учреждений, каждая седьмая школа в Украине повреждена или разрушена.

В стране растет поколение детей, которые вообще не посещают школу. Около 1,6 миллиона школьников и 200 тысяч дошкольников не посещают учебные заведения, а около 900 тысяч детей заявляют о желании учиться дистанционно.

Инициатива по строительству бомбоубежищ является еще одним примером поддержки Европейским Союзом образовательного сектора Украины. Она также является продолжением усилий Литвы и CPVA ради восстановления Украины.

По меньшей мере пять укрытий планируют построить в прифронтовых областях.

"Жестокие нападения России на гражданское население – это попытка сломить волю украинцев к сопротивлению. Но Украина неоднократно доказывала, что ей не хватает не воли к сопротивлению, а оружия. Западные партнеры должны понимать важность военной помощи и финансирования гражданской защиты для Украины", – прокомментировал Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы.

Напомним, Ландсбергис прибыл в Украину в четверг, 25 января, для встречи с украинскими чиновниками.

Ранее Ландсбергис заявлял, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, но в случае ее поражения страны ЕС должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию.