Вильнюс не дал согласия на продолжение протестов фермеров

Литовский сельскохозяйственный союз подал в Вильнюсский муниципалитет заявку на продолжение акций протеста в литовской столице, но получил отказ.

Об этом сообщило издание Delfi, пишет "Европейская правда".

Протесты должны завершиться 25 января, а 26 января сельхозтехника должна покинуть Вильнюс.

Продлить срок действия разрешения, выданного фермерам на протест в Вильнюсе, невозможно, сообщил Габриелюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Отдела коммуникаций городского муниципалитета.

"В среду в администрацию Вильнюсского муниципалитета поступила просьба о продлении выданного разрешения на проведение акции протеста на неопределенный срок. Сегодня организаторам протеста сообщили, что, к сожалению, возможности продлить выданное разрешение нет, поскольку это не предусмотрено Законом о собраниях", – сказал он.

Грубинскас также сказал, что фермеры проинформированы о том, что они имеют право подать заявление на получение нового разрешения на организацию собрания. Но в соответствии с законом они должны уведомить администрацию самоуправления о своем намерении организовать протест не менее чем за 4 рабочих дня до запланированной даты.

ФОТО: ELTA

Фермеры-протестующие требуют отмены обязательства по восстановлению многолетних сеяных лугов, возвращения старого порядка использования маркированного дизтоплива, отмены повышенного с этого года акцизного налога на сжиженный нефтяной газ, решения так называемого молочного кризиса, отказа от расширения охраняемых территорий и остановки транзита российского зерна.

В среду протестующие высказали эти требования министру сельского хозяйства и министру окружающей среды, обоих освистали собравшиеся.

Правительство в опубликованном в среду заявлении заявило, что стремится решить проблемы, поднятые фермерами.

В среду на акцию протеста в Вильнюсе собрались несколько тысяч фермеров, около 1300 приехали в Вильнюс на тракторах.

Напомним, в Польше 24 января начался общенациональный протест фермеров с требованиями по защите их бизнеса от импорта из третьих стран, в частности Украины.