Суд у Німеччині зобов’язав Facebook видалити всі копії мему про депутатку

Вищий земельний суд Франкфурта-на-Майні 25 січня зобов'язав компанію Meta докласти більше зусиль для боротьби з наклепницькими публікаціями за позовом депутатки Бундестагу від "Зелених" Ренати Кюнаст.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кюнаст звернулася до суду через те, що з 2015 року у соцмережі Facebook поширювався мем із приписуваними жінці словами.

"Не може бути так, що я, як окрема людина, повинна присвятити все життя пошуком, повідомленням і видаленням по всьому Facebook кожної копії наклепницької неправдивої цитати", – пояснювала вона у 2021 році, коли подала позов.

Суд Франкфурта-на-Майні постановив, що "неправильне цитування є незаконним порушенням загального права позивача на недоторканність приватного життя".

Тепер Meta також має "видаляти інші подібні заяви", якщо отримає повідомлення про публікацію, яка порушує права Кюнаст.

Як пише Politico, рішення німецького суду може мати далекосяжні наслідки, позаяк зазвичай Meta видаляє лише ті дописи, на які поскаржились користувачі.

Нинішня ж ухвала передбачає, що соцмережі Meta також повинні самостійно знаходити й видаляти копії таких дописів після скарги на один із них.

Нагадаємо, минулого місяця італійське Управління регулювання зв’язку оштрафувало Meta на 5,85 мільйона євро через порушення заборони на рекламу азартних ігор.