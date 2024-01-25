Суд в Германии обязал Facebook удалить все копии мема о депутате

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 25 января обязал компанию Meta приложить больше усилий для борьбы с клеветническими публикациями по иску депутата Бундестага от "Зеленых" Ренаты Кюнаст.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кюнаст обратилась в суд из-за того, что с 2015 года в соцсети Facebook распространялся мем с приписываемыми женщине словами.

"Не может быть так, что я, как отдельный человек, должна посвятить всю жизнь поиском, сообщением и удалением по всему Facebook каждой копии клеветнической ложной цитаты", – объясняла она в 2021 году, когда подала иск.

Суд Франкфурта-на-Майне постановил, что "неправильное цитирование является незаконным нарушением общего права истца на неприкосновенность частной жизни".

Теперь Meta также должна "удалять другие подобные заявления", если получит уведомление о публикации, которая нарушает права Кюнаст.

Как пишет Politico, решение немецкого суда может иметь далеко идущие последствия, поскольку обычно Meta удаляет только те сообщения, на которые пожаловались пользователи.

Нынешнее же постановление предусматривает, что соцсети Meta также должны самостоятельно находить и удалять копии таких сообщений после жалобы на один из них.

Напомним, в прошлом месяце итальянское Управление регулирования связи оштрафовало Meta на 5,85 миллиона евро за нарушение запрета на рекламу азартных игр.