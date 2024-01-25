ЗМІ: Глава ЦРУ допомагатиме у звільненні заручників у Газі

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс найближчими днями планує зустрітися з ізраїльськими, єгипетськими та катарськими посадовцями для переговорів про можливе звільнення заручників, яких терористи з ХАМАС утримують в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело.

Із посиланням на неназваних посадовців видання Washington Post, яке першим розповіло про поїздку Бернса, повідомило, що Ізраїль запропонував двомісячну паузу в бойових діях для поетапного звільнення заручників.

Глава ЦРУ "брав участь... у допомозі нам у звільненні заручників, яке вже відбулося, і намагається допомогти нам укласти ще одну угоду", – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі журналістам, які летіли з президентом США Джо Байденом на борту літака Air Force One.

Він переадресував конкретні запитання щодо звільнення заручників до розвідувального агентства Сполучених Штатів.

Поїздка Бернса для переговорів зокрема з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані відбувається на тлі майже чотиримісячної військової кампанії Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАС 7 жовтня.

Катар разом з Єгиптом намагається виступати посередником між Ізраїлем і ХАМАС щодо нової угоди про звільнення заручників. Серед заручників, які досі утримуються в Газі, є кілька американців.

Раніше ЗМІ повідомили, що топ-радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк їздив у Катар, щоб обговорити напруженість на Близькому Сході і зусилля зі звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Як зазначають, дискусії щодо звільнення заручників відновилися цього тижня після того, як угруповання ХАМАС призупинило переговори через ліквідацію одного зі своїх ватажків Салеха аль-Арурі.

Нещодавно Європарламент закликав до негайного і безумовного звільнення всіх заручників і ліквідації терористичної організації ХАМАС.