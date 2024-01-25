СМИ: Глава ЦРУ будет помогать в освобождении заложников в Газе

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ближайшие дни планирует встретиться с израильскими, египетскими и катарскими чиновниками для переговоров о возможном освобождении заложников, которых террористы из ХАМАС удерживают в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Со ссылкой на неназванных должностных лиц издание Washington Post, которое первым рассказало о поездке Бернса, сообщило, что Израиль предложил двухмесячную паузу в боевых действиях для поэтапного освобождения заложников.

Глава ЦРУ "участвовал... в помощи нам в освобождении заложников, которое уже произошло, и пытается помочь нам заключить еще одно соглашение", – заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби журналистам, которые летели с президентом США Джо Байденом на борту самолета Air Force One.

Он переадресовал конкретные вопросы по освобождению заложников в разведывательное агентство Соединенных Штатов.

Поездка Бернса для переговоров в частности с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани происходит на фоне почти четырехмесячной военной кампании Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября.

Катар вместе с Египтом пытается выступать посредником между Израилем и ХАМАС по новому соглашению об освобождении заложников. Среди заложников, которые до сих пор удерживаются в Газе, есть несколько американцев.

Ранее СМИ сообщили, что топ-советник президента США Джо Байдена по вопросам Ближнего Востока Бретт Макгерк ездил в Катар, чтобы обсудить напряженность на Ближнем Востоке и усилия по освобождению заложников, которые удерживаются в Газе.

Как отмечается, дискуссии по освобождению заложников возобновились на этой неделе после того, как группировка ХАМАС приостановила переговоры из-за ликвидации одного из своих главарей Салеха аль-Арури.

Недавно Европарламент призвал к немедленному и безусловному освобождению всех заложников и ликвидации террористической организации ХАМАС.