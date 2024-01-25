У Сербії захищають актора Биковича, який публічно виправдовує агресію РФ

Міністерство закордонних справ Сербії не погодилось із критикою українського зовнішньополітичного відомства в бік сербського актора Мілоша Биковича, якого відібрали для участі в популярному серіалі НВО "Білий лотос".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві від 25 січня сербське МЗС заявило, що твердження про проросійськість Биковича та підтримку ним геноциду й порушення міжнародного права є "абсолютно безпідставними".

"Мілош Бикович насамперед є одним із найпопулярніших і найталановитіших акторів свого покоління, який, попри молодий вік, уже залишив слід у сербському та міжнародному кінематографі", – кажуть там.

Окремо МЗС Сербії підкреслило, що Бикович у 2019 році отримав відзнаку від очільника відомства Івіци Дачича "за винятковий особистий внесок у промоцію Сербії та її культурної творчості у світі".

При цьому сербська сторона забула згадати, що "один із найпопулярніших і найталановитіших акторів" знімався в окупованому Криму, співпрацював із режисером-пропагандистом Нікітою Міхалковим, а також отримав нагороду з рук Владіміра Путіна.

В одному з інтерв'ю після повномасштабного російського вторгення в Україну Бикович стверджував, що нібито "Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес".

Українська сторона раніше висловила обурення тим, як влада Сербії викривлено трактує Революцію Гідності на тлі протестів проти результатів парламентських і місцевих виборів.