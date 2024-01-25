В Сербии защищают актера Биковича, который публично оправдывает агрессию РФ

Министерство иностранных дел Сербии не согласилось с критикой украинского внешнеполитического ведомства в сторону сербского актера Милоша Биковича, которого отобрали для участия в популярном сериале НВО "Белый лотос".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении от 25 января сербский МИД заявил, что утверждения о пророссийскости Биковича и поддержке им геноцида и нарушения международного права являются "абсолютно безосновательными".

"Милош Бикович прежде всего является одним из самых популярных и талантливых актеров своего поколения, который, несмотря на молодой возраст, уже оставил след в сербском и международном кинематографе", – говорят там.

Отдельно МИД Сербии подчеркнул, что Быкович в 2019 году получил награду от главы ведомства Ивицы Дачича "за исключительный личный вклад в продвижение Сербии и ее культурного творчества в мире".

При этом сербская сторона забыла упомянуть, что "один из самых популярных и талантливых актеров" снимался в оккупированном Крыму, сотрудничал с режиссером-пропагандистом Никитой Михалковым, а также получил награду из рук Владимира Путина.

В одном из интервью после полномасштабного российского вторжения в Украину Быкович утверждал, что якобы "Россия движется своим путем, а мир это воспринимает как враждебный процесс".

Украинская сторона ранее выразила возмущение тем, как власти в Сербии искаженно трактуют Революцию Достоинства на фоне протестов против результатов парламентских и местных выборов.