Население Германии за год выросло на 300 тысяч благодаря миграции

Население Германии в 2023 году увеличилось примерно на 300 тысяч человек за счет чистой миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Согласно новым данным Федерального статистического управления, на конец 2023 года население Германии составило 84,7 миллиона человек.

По данным ведомства, этот рост соответствовал средним темпам, наблюдавшимся в стране в 2012-2021 годах.

Впрочем, этот прирост был намного ниже, чем в 2022 году, когда зафиксировали необычно большой прирост примерно на 1,1 миллиона человек, главным образом благодаря притоку украинцев, которые спасались от полномасштабного вторжения РФ.

Как и в другие годы, чистая миграция, или баланс между эмигрирующими и иммигрирующими людьми, была движущим фактором роста населения ФРГ, учитывая постепенное сокращение его численности.

Как и во все годы после объединения Германии, в 2023 году баланс рождаемости и смертности снова был отрицательным, поскольку умерло больше людей, чем родилось, говорится в заявлении ведомства.

Миграция остается ключевой темой в Германии, чье правительство усилило пограничный контроль и пообещало ускорить депортацию. В то же время Берлин решает проблему потребности в иностранных работниках с помощью реформ, облегчающих доступ к гражданству.

Ранее сообщалось, что острая нехватка квалифицированных кадров угрожает стабильности жизненно важных отраслей промышленности в Германии.

Как сообщалось, федеральный министр труда Германии Губертус Хайль считает, что работодателям следует брать на работу украинских беженцев, которые еще не успели овладеть немецким языком на должном уровне, но имеют его базовые знания.

Перед этим министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что немецкие иммиграционные органы могут быть слишком враждебно настроены к иностранцам, что затрудняет решение проблемы дефицита рабочей силы.