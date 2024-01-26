В Італії допустили участь інших країн у програмі розробки винищувача з Японією і Британією

Італія, Японія і Велика Британія можуть допустити інші країни до програми, спрямованої на розробку сучасного винищувача, на більш пізньому етапі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, якого цитує Reuters.

"Ми не відкриємо (програму) для інших, поки не завершиться початковий етап", – сказав італійський міністр.

Він додав, що багато країн зацікавлені в участі, але не відповів прямо на питання про зацікавленість Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Згодом, за згодою всіх сторін, ми могли б розширити програму на інші країни", – додав Крозетто.

Нагадаємо, у грудні минулого року Велика Британія підписала з Японією та Італією міжнародну угоду про майбутню програму бойової авіації, метою якої є розробка інноваційного винищувача-невидимки з надзвуковими можливостями, оснащеного найсучаснішими технологіями.

Країни планують створити стелс-винищувач, який покликаний покращити військовий потенціал, розвиток та стратегічні переваги для всіх трьох країн.

Мета програми – побачити бойовий літак у польоті до 2035 року. Очікується, що спільна фаза розробки розпочнеться у 2025 році.

Перед цим стало відомо, що свій перший випробувальний політ здійснив американський B-21 Raider, що наблизило його до того, аби стати наступним американським бомбардувальником-невидимкою, здатним носити ядерну зброю.

Новітній американський ядерний бомбардувальник-невидимка був представлений наприкінці грудня минулого року після років секретних розробок.