В Италии допустили участие других стран в программе разработки истребителя с Японией и Британией

Италия, Япония и Великобритания могут допустить другие страны к программе, направленной на разработку современного истребителя, на более позднем этапе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, которого цитирует Reuters.

"Мы не откроем (программу) для других, пока не завершится начальный этап", – сказал итальянский министр.

Он добавил, что многие страны заинтересованы в участии, но не ответил прямо на вопрос о заинтересованности Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Впоследствии, с согласия всех сторон, мы могли бы расширить программу на другие страны", – добавил Крозетто.

Напомним, в декабре прошлого года Великобритания подписала с Японией и Италией международное соглашение о будущей программе боевой авиации, целью которого является разработка инновационного истребителя-невидимки со сверхзвуковыми возможностями, оснащенного самыми современными технологиями.

Страны планируют создать стелс-истребитель, который призван улучшить военный потенциал, развитие и стратегические преимущества для всех трех стран.

Цель программы – увидеть боевой самолет в полете до 2035 года. Ожидается, что совместная фаза разработки начнется в 2025 году.

Перед этим стало известно, что свой первый испытательный полет совершил американский B-21 Raider, что приблизило его к тому, чтобы стать следующим американским бомбардировщиком-невидимкой, способным носить ядерное оружие.

Новейший американский ядерный бомбардировщик-невидимка был представлен в конце декабря прошлого года после многих лет секретных разработок.